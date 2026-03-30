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Hanwha Defense et Hanwha Philly Shipyard remportent le premier contrat de sous-traitance de l'US Navy
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 22:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Baertlein

Hanwha Defense USA et Hanwha Philly Shipyard ont remporté leur premier projet de la marine américaine en tant que sous-traitant de Vard Marine US dans le cadre du programme Next Generation Logistics Ship visant à développer des navires plus petits et plus agiles pour le ravitaillement, le réarmement et le réapprovisionnement des navires de combat, ont déclaré les entreprises lundi.

Il s'agit du premier contrat de la marine américaine attribué à Hanwha Defense depuis sa création et l'acquisition par Hanwha du chantier naval de Philadelphie. Depuis l'acquisition du chantier naval en décembre 2024, Hanwha a investi plus de 200 millions de dollars pour améliorer la main-d'œuvre, les compétences et la capacité du chantier naval de Philly.

Le groupe sud-coréen Hanwha 0000J0.KS fait partie d'une poignée d'entreprises internationales qui se sont engagées à investir dans la reconstruction de la production maritime américaine, que le président Donald Trump a identifiée comme une priorité.

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