Hannover Re délaissé après des trimestriels décevants
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 14:06
"Si le profit opérationnel et le bénéfice net ont manqué le consensus d'environ 2,2% et 1,4%, nous pensons que l'attention se portera sur les revenus décevants en non-vie", estime KBW, qui réitère son opinion "performance de marché" sur le titre.
À 6,52 MdsEUR, les revenus de réassurance bruts ont diminué de 6,4%, mais auraient augmenté de 0,6% hors effets de change, soutenus par une hausse de 15% en vie et santé compensant un recul de 4,7% (dont 2,1% pour l'activité traditionnelle) en dommages.
"Fort d'une demande soutenue et inchangée pour une protection de réassurance fiable, dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques", Hannover Re prévoit un bénéfice net d'au moins 2,7 MdsEUR pour l'exercice 2026.
"Le groupe maintient ses prévisions de croissance des revenus "à un seul chiffre moyen", mais cela concerne uniquement l'activité traditionnelle ajustée des effets de change", précise KBW, qui laisse aussi son objectif de cours inchangé à 260 EUR.
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