HANetf lance son ETF sur la défense européenne

HANetf a lancé le Future of European Defence UCITS ETF (ARMY). Il s’agit du premier ETF européen sur la défense créé par une société européenne. Il est coté sur Euronext Paris.

L’ETF vise à fournir une exposition aux entreprises de défense et de cyberdéfense domiciliées dans les pays de l’OTAN et des alliés de l’OTAN+. L’ETF exclut les États-Unis, ce qui permet une plus grande exposition aux entreprises européennes.

L’ETF européen sur la défense suit les traces du plus international Future of Defence UCITS ETF (NATO), qui a dépassé récemment 1,9 milliard de dollars d’actifs sous gestion avec 1,06 milliard de dollars de nouveaux actifs nets rien que cette année.

Toutefois, ARMY propose une approche plus ciblée en garantissant une exposition plus importante aux sociétés de défense cotées en Europe, tout en éliminant les sociétés dont les revenus sont fortement liés à des armes controversées.