Hanesbrands en baisse après avoir accepté l'offre de 4,4 milliards de dollars de l'entreprise canadienne Gildan Activewear
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions du fabricant américain de sous-vêtements Hanesbrands HBI.N ont baissé de ~5% à 5,86 $ avant la mise sur le marché ** La société accepte une offre de rachat de 4,4 milliards de dollars de la part de la société canadienne Gildan Activewear GIL.TO . ** HBI a augmenté de 40 % à 6,74 $ au cours de la séance précédente , lorsque la nouvelle de l'accord a été annoncée pour la première fois ** Le prix de 6 $ par action de Gildan représente une prime de 24 % par rapport au prix de clôture de HBI lundi et implique une valeur nette de 2,2 milliards de dollars

** Les entreprises s'attendent à ce que la combinaison double les revenus de Gildan et améliore la position sur le marché en tirant parti de la forte présence de la marque Hanes dans le domaine des vêtements de sport

** La transaction devrait être finalisée fin 2025 ou début 2026 ** Jusqu'à la dernière clôture, HBI était en baisse d'environ 24 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GILDAN ACTIVEWEA
67,650 CAD TSX -3,69%
HANESBRANDS
6,175 USD NYSE +27,98%
