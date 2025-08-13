Hanesbrands accepte le rachat par Gildan Activewear canadien pour un montant de 4,4 milliards de dollars

Le fabricant américain de sous-vêtements Hanesbrands HBI.N a accepté d'être racheté par Gildan Activewear canadien GIL.TO pour un montant évalué à 4,4 milliards de dollars, dette comprise, ont annoncé les deux entreprises mercredi.