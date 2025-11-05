Halozyme Therapeutics plonge après avoir annoncé la vente d'obligations convertibles pour un montant de 1,3 milliard de dollars

5 novembre -

** Les actions de Halozyme Therapeutics HALO.O ont perdu 1,9 % à 67 $ dans les échanges prolongés alors que la société cherche à lever des capitaux

** La société biopharmaceutique basée à San Diego, Californie, annonce () des offres privées d'obligations convertibles d'une valeur de 650 millions de dollars (CBs) à échéance 2031 et de 650 millions de dollars de CBs à échéance 2032

** La société prévoit d'utiliser une partie du produit net de l'offre pour racheter ses obligations convertibles à 0,25 % échéant en 2027 et ses obligations convertibles à 1 % échéant en 2028

** Le reste sera utilisé pour le fonds de roulement, les investissements, les acquisitions potentielles et d'éventuels rachats d'obligations supplémentaires, y compris les rachats d'obligations convertibles existantes

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution

** La société a une capitalisation boursière d'environ 8 milliards de dollars ** Les actions de HALO ont terminé le mercredi en hausse de 0,4 % à 68,30 $, en hausse de 43 % depuis le début de l'année

** 6 analystes sur 10 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", les autres la considèrent comme un "maintien"; le PT médian est de 75 $ - LSEG