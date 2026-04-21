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Halliburton : rebondit pile sur 36$, fuse vers 38,5$
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 16:36

Halliburton a rebondi pile sur le support oblique moyen terme des 36$ les 17 avril : le titre fuse vers 38,7$, c'est à dire au contact des sommets des 7 et 13 avril.
Un franchissement ouvrirait la route d'un retracement du zénith des 40,7$ du 27 mars, voir du "fixing" d'ouverture des 41,1$ du 30 mars.

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