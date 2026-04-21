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Halliburton bat le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 14:08

Halliburton publie un BPA plus que doublé ( 129%) sur un an à 0,55 USD au titre de son 1er trimestre 2026, battant ainsi de 10% le consensus de marché, ainsi qu'un profit opérationnel de 679 MUSD, représentant une marge de 13%.

À 5,4 MdsUSD, les revenus du groupe de services parapétroliers sont restés à peu près atones en comparaison annuelle, un recul de 4% en Amérique du Nord ayant été compensé par une progression de 3% à l'international, grâce notamment à l'Amérique latine ( 22%).

"Nous constatons des signes évidents d'une reprise en Amérique du Nord", met en avant son PDG Jeff Miller. "Sur les marchés internationaux, nos performances mondiales ont surpassé les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient".

"Je suis convaincu que notre engagement constant envers la rentabilité et la rigueur dans la gestion de notre capital assurera le succès à long terme d'Halliburton et de ses actionnaires", poursuit-il après cette performance qu'il juge satisfaisante.

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