Hallador Energy recule suite à une offre d'actions de 50 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 janvier -
** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris le financement de certains engagements financiers initiaux pour réserver l'équipement nécessaire pour soutenir son installation de production de gaz naturel supplémentaire
** Zarrell Gray et Charles R. Wesley, IV, membres du conseil d'administration, ont fait part de leur intérêt à acheter jusqu'à 1,25 million de dollars chacun d'actions offertes, selon le prospectus ()
** Texas Capital Securities est l'unique teneur de livre
** La société a environ 43,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 900 millions de dollars
** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions ont gagné environ 75 % au cours de l'année écoulée
** 3 analystes évaluent le titre à "acheter", 1 à "conserver"; PT médian de 27 $, selon les données de LSEG
