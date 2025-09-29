Hain Celestial doit faire face à une nouvelle action en justice pour "bourrage de canaux", selon une cour d'appel américaine

Hain aurait dissimulé l'utilisation d'incitations pour stimuler les ventes

La cour d'appel déclare que Hain a utilisé des "demi-vérités"

par Jonathan Stempel

Une cour d'appel fédérale a relancé lundi une action en justice accusant Hain Celestial Group HAIN.O d'avoir escroqué ses actionnaires en dissimulant un prétendu système de "bourrage de canaux" visant à gonfler les recettes et le cours de ses actions.

Infirmant le rejet de la plainte par un juge de première instance, la 2e Cour d'appel du circuit américain à Manhattan a déclaré que les actionnaires avaient plausiblement allégué que la société d'aliments biologiques et naturels et quatre de ses dirigeants avaient l'intention de les tromper au sujet de ses résultats financiers et de sa conformité aux principes comptables.

Les produits de Hain comprennent les chips Terra et Garden of Eatin', les aliments pour bébés Earth's Best et le thé Celestial Seasonings.

La société basée à Hoboken, dans le New Jersey, et ses avocats n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats des actionnaires n'ont pas immédiatement répondu à des demandes similaires.

Le "bourrage de canaux" est une pratique par laquelle une entreprise expédie aux distributeurs plus de marchandises que les consommateurs n'en achèteront probablement.

Cette pratique stimule les ventes actuelles, mais cannibalise les recettes des trimestres à venir. Certaines entreprises ont recours à cette pratique pour éviter de manquer les prévisions financières de Wall Street.

Les actionnaires ont accusé Hain de gonfler les résultats des exercices 2014 à 2016 en dissimulant sa dépendance croissante à l'égard des liquidités, des remises, des facilités de retour de produits et d'autres accords parallèles pour inciter les distributeurs tels que United Natural Foods UNFI.N et Walmart WMT.N à accepter davantage de stocks, et faire en sorte que ses propres revenus "aient l'air jolis".

Hain a retraité certains résultats en 2017 et a réglé une enquête civile connexe de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en 2018. La SEC a constaté des violations des livres et des registres, mais n'a pas infligé d'amende à Hain.

LE TRIBUNAL AFFIRME QUE LE BOURRAGE DE CANAUX ÉTAIT UNE PRIORITÉ CHEZ HAIN

Le juge Robert Sack a jugé suffisantes les allégations selon lesquelles Hain a utilisé publiquement des "demi-vérités" trompeuses selon lesquelles des facteurs tels que la "forte demande mondiale" ont contribué aux résultats, tout en cachant comment les dirigeants avaient enjoint les employés de garder le silence sur le bourrage de canaux.

""Pousser les produits à la fin des trimestres par le biais de diverses tactiques de bourrage de canaux était une priorité dictée par la haute direction", a écrit Robert Sack dans un avis de 65 pages."

""En d'autres termes, a-t-il ajouté, il serait invraisemblable de croire que les défendeurs individuels n'étaient pas au courant du "bourrage de canaux" et de ses implications potentiellement insidieuses pour les investisseurs."

Hain a fait valoir qu'elle n'avait pas l'intention de frauder et que la décision de la SEC de ne pas imposer d'amende et de n'inculper personne pour fraude en matière de valeurs mobilières justifiait un non-lieu.

La cour d'appel a renvoyé l'affaire, vieille de neuf ans, devant la juge de district Joanna Seybert, à Central Islip (New York), qui l'a classée sans suite en septembre 2023.

L'affaire est la suivante: Gimpel et al v Hain Celestial Group Inc et al, 2nd U.S. Circuit Court of Appeals, No. 23-07612.