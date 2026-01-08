 Aller au contenu principal
Haffner Energy et Ignis P2X lancent le projet Aero Verde
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 08:51

Haffner Energy et son partenaire Ignis P2X ont annoncé le lancement de leur projet collaboratif bio/e-SAF Aero Verde.

La première étape de ce projet sera d'identifier l'emplacement du premier site du projet en Espagne.

La technologie propriétaire de Haffner Energy convertit la biomasse résiduelle sans conflit d'usage en gaz de synthèse (syngaz) riche en hydrogène qui peut être utilisé pour produire du bioSAF, un carburant avancé, par diverses voies telles que Alcohol-to-Jet et Fisher-Tropsch. En outre, le surplus de CO² biogénique issu de la production de syngaz peut être combiné avec l'hydrogène renouvelable d'origine non biologique produit par Ignis P2X, pour produire de l'e-SAF.

Le marché européen des carburants d'aviation durable (SAF) est sous une forte pression réglementaire pour augmenter sa production en un temps record précise le communiqué de presse. Les compagnies aériennes devront utiliser un mélange de kérosène contenant 6% de SAF au départ des aéroports de l'Union européenne d'ici 2030.

Valeurs associées

HAFFNER ENERGY
0,0590 EUR Euronext Paris +6,12%
