Haffner Energy annonce un spin-off dédié au marché des carburants d'aviation durables

(AOF) - Haffner Energy lance une initiative stratégique en vue de créer SAF Zero, un spin-off dédié au marché des carburants d'aviation durables (CAD ou SAF). " Le marché des SAF devrait attirer plus de 1.000 milliards de dollars d'investissements1 d'ici à 2050 ", précise le spécialiste des technologies propres pour la production de carburants propres. La propriété intellectuelle de Haffner Energy liée à la production de SAF sera transférée à SAF Zero via une licence qui impliquera un paiement initial et des royalties sur les projets futurs.

Haffner Energy entend rester actionnaire de SAF Zero et lui fournira ses services de support pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance des projets.

La société précise que cette " opération ne sera pas dilutive pour les actionnaires, mais créera au contraire de la valeur ". " Elle est complémentaire à la campagne en cours de levée de fonds. Les montants reçus au titre du transfert de licence seront comptabilisés en tant que produits exceptionnels pour Haffner Energy ", poursuit-elle.

Un processus de sélection est en cours pour choisir des partenaires stratégiques en vue du développement du spin-off.

" Le marché des SAF est dépendant des acteurs de l'aviation. Pour être leader dans cet environnement, il faut proposer, comme nous le faisons, une technologie opérationnelle différenciante ", a souligné Philippe Haffner, PDG de Haffner Energy. " Il faut aussi allouer des ressources dédiées et disposer d'un soutien financier adéquat sur un marché où les investissements cumulés attendus s'élèvent à des centaines de milliards de dollars ".

