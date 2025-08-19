HACK - Le piratage d'Allianz Life affecte 1,1 million de clients, selon un site de notification de brèches

Une cyberattaque subie par la compagnie d'assurance américaine Allianz Life à la fin du mois de juillet a compromis les données personnelles de 1,1 million de clients, selon le site de notification Have I Been Pwned, lundi.

Allianz Life avait précédemment déclaré que les pirates avaient volé les informations personnelles de la plupart de ses 1,4 million de clients américains, de professionnels de la finance et de certains employés.

Selon les données publiées par Have I Been Pwned, les informations piratées comprennent les noms des clients, les adresses, les numéros de téléphone et les courriels.

Allianz Life n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Cette intrusion s'inscrit dans une vague plus large de cyberattaques très médiatisées visant des entreprises internationales, dont Microsoft MSFT.O et UnitedHealth Group

UNH.N .

L'année dernière, une cyberattaque contre la division technologique de UnitedHealth - la plus grande violation de données de santé de l'histoire des États-Unis - a touché 192,7 millions de personnes .

Entre-temps, des pirates ont infiltré les serveurs SharePoint de Microsoft en juillet, touchant plus de 100 organisations, y compris des agences gouvernementales américaines, et suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des identités.