 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 732,43
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HACK - Le piratage d'Allianz Life affecte 1,1 million de clients, selon un site de notification de brèches
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 01:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une cyberattaque subie par la compagnie d'assurance américaine Allianz Life à la fin du mois de juillet a compromis les données personnelles de 1,1 million de clients, selon le site de notification Have I Been Pwned, lundi.

Allianz Life avait précédemment déclaré que les pirates avaient volé les informations personnelles de la plupart de ses 1,4 million de clients américains, de professionnels de la finance et de certains employés.

Selon les données publiées par Have I Been Pwned, les informations piratées comprennent les noms des clients, les adresses, les numéros de téléphone et les courriels.

Allianz Life n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Cette intrusion s'inscrit dans une vague plus large de cyberattaques très médiatisées visant des entreprises internationales, dont Microsoft MSFT.O et UnitedHealth Group

UNH.N .

L'année dernière, une cyberattaque contre la division technologique de UnitedHealth - la plus grande violation de données de santé de l'histoire des États-Unis - a touché 192,7 millions de personnes .

Entre-temps, des pirates ont infiltré les serveurs SharePoint de Microsoft en juillet, touchant plus de 100 organisations, y compris des agences gouvernementales américaines, et suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des identités.

Valeurs associées

MICROSOFT
517,1000 USD NASDAQ -0,59%
UNITEDHEALTH GRO
308,500 USD NYSE +1,43%
WALT DISNEY
116,575 USD NYSE +1,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La firme minière autralienne BHP Billiton au centre d'affaires de BHP à Melbourne (Australie), le 18 février 2014 ( AFP / MAL FAIRCLOUGH )
    BHP augmente ses bénéfices grâce à la demande chinoise de cuivre
    information fournie par AFP 19.08.2025 02:51 

    Le géant minier australien BHP a annoncé mardi une hausse de ses bénéfices annuels grâce à la demande croissante de la Chine pour le cuivre, ce qui a contribué à compenser la baisse des prix du minerai de fer et du charbon. Mike Henry, le directeur général, a salué ... Lire la suite

  • L'ouragan Erin en formation le 16 août 2025, sur une image satellite fournie par les autorités américaines ( NOAA / Handout )
    L'ouragan Erin progresse dans les Caraïbes, menace la côte est américaine
    information fournie par AFP 19.08.2025 01:05 

    Le puissant ouragan Erin continue lundi sa progression près des Bahamas, accompagné de rafales de vent puissantes et de pluies intenses, alors que la menace de vagues destructrices sur les côtes américaines grandit. Désormais classé comme ouragan de catégorie 4 ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est reçu à la Maison Blanche par Donald Trump le 18 août 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump, Zelensky et la diplomatie vestimentaire
    information fournie par AFP 18.08.2025 22:59 

    Le sort de l'Ukraine s'est-il joué sur une veste de costume? Certainement pas, mais le choix de Volodymyr Zelensky de renoncer lundi à son habituelle tenue d'inspiration militaire pour une mise plus formelle a mis Donald Trump d'excellente humeur. "Je n'arrive ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture sans enthousiasme, la politique monétaire américaine en ligne de mire
    information fournie par AFP 18.08.2025 22:37 

    La Bourse de New York a terminé sans entrain lundi, les investisseurs attendant d'y voir plus clair quant à la trajectoire monétaire privilégiée par la banque centrale américaine (Fed), sur fond de nouveaux résultats d'entreprises. L'indice Nasdaq (+0,03%), l'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank