H2O America chute après une offre d'actions de 609 millions de dollars dont la taille a été augmentée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars -

** Les actions de la société de services publics H2O America

HTO.O ont baissé de 0,2 % à 54,31 $ tôt mardi après la fixation du prix d'une offre secondaire d'environ 608,7 millions de dollars

** La société basée à San Jose, en Californie, a annoncé tôt mardi () ~11,5 millions d'actions à 53 $ avec une composante de vente à terme

** La taille de l'offre a été augmentée, passant de 550 millions de dollars, et le prix a été fixé avec une décote de 2,6 % par rapport au dernier cours de l'action lundi

** La société vend ~4 millions d'actions dans le cadre de l'offre et conclut des contrats de vente à terme de 2 ans avec les teneurs de livres JP Morgan et Wells Fargo pour ~7,5 millions d'actions

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre, et après règlement des accords, pour financer l'acquisition de Quadvest () et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris les acquisitions, les investissements, les rachats d'actions ou le remboursement de la dette

** La société, qui fournit des services d'eau et d'assainissement en Californie, au Connecticut, au Maine et au Texas, avait environ 36,1 millions d'actions en circulation avant l'offre

** L'action a augmenté de ~11% depuis le début de l'année

** 2 analystes évaluent l'action à "acheter" et 1 à "acheter fortement"; les objectifs de cours sont de 59 $, 61 $ et 63 $, selon les données de LSEG