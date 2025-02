H2O AM nomme une directrice commerciale pour les marchés allemand et autrichien

H2O AM a nommé Karina Perwald-Leroy directrice commerciale pour les marchés allemand et autrichien. Cette Franco-autrichienne était jusqu’à présent conseillère juridique au sein de la société de gestion qu’elle avait rejointe en 2021.

Dans ses nouvelles fonctions, Karina Perwald-Leroy assumera la distribution et la commercialisation des fonds en Allemagne et en Autriche et assurera un service clients.

Karina Perwald-Leroy a débuté sa carrière chez Freshfields Bruckhaus Deringer en 2003, où elle a joué un rôle dans la mise en place et la direction de départements juridiques au sein d’institutions financières telles que State Street et le Groupe La Française.

« L’arrivée de Karina s’inscrit dans le cadre de notre stratégie globale d’expansion de nos canaux de distribution à l'échelle mondiale, qui s’appuie sur l’intérêt croissant pour les stratégies alternatives », commente Babak Abrar, directeur des ventes et du marketing de H2O AM.

L'Agefi