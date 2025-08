H&M signe son arrivée au Brésil avec la campagne 'Beats of Brasil' information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 14:15









(Zonebourse.com) - H&M annonce le lancement officiel de sa campagne 'Beats of Brasil' à l'occasion de son entrée sur le marché brésilien.



Réalisée par le photographe brésilien Hick Duarte, cette campagne met en avant 36 personnalités, dont Gilberto Gil, Anitta, Carol Trentini et Agnes Nunes, incarnant la diversité culturelle du pays. La collection Printemps/Été 2025 y est à l'honneur. Les produits seront prochainement disponibles sur hm.com.br et dans la première boutique H&M au Brésil, située au centre commercial Iguatemi São Paulo.



Le directeur de la création Jörgen Andersson affirme que cette campagne reflète l'engagement de la marque à 'célébrer les Brésiliens'.





