H&M: s'attaque au marché vénézuélien information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 10:27









(CercleFinance.com) - H&M a fait savoir que le Venezuela deviendrait un nouveau marché pour H&M d'ici la fin 2025 grâce à son partenaire franchisé Hola Moda.



Dans le cadre de son expansion continue en Amérique latine, la marque est déjà présente au Mexique, au Pérou, en Uruguay, au Chili, en Colombie, en République dominicaine, en Équateur, au Guatemala, au Panama et au Costa Rica.



H&M a déjà annoncé l'ouverture de magasins ainsi qu'un site en ligne au Brésil au second semestre 2025, ainsi que l'ouverture de sa première boutique au Salvador au cours de l'année 2025.





