H&M recule, Barclays s'inquiète de sa capacité à rattraper la concurrence
Vers 12h00, l'action perd 1,2% au sein d'un indice OMXS30 en baisse de 0,3% au même moment. La valeur affiche encore un gain de 28% sur les 12 mois écoulés.
Dans une note de recherche, Barclays rappelle que la priorité du distributeur consiste, depuis le début de l'année 2024, à redynamiser sa marque, ce qui n'a pas empêché sa croissance de rester faible sur l'exercice 2024/2025 et de repasser même en territoire négatif sur le début de l'exercice 2025/2026.
Dans ce contexte, le ratio cours/bénéfice (PER) de 21x affiché par le titre lui semble relativement élevé, un constat qui le conduit à dégrader aujourd'hui sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" précédemment, avec un objectif de cours toutefois maintenu à 162 couronnes.
Selon l'analyste, H&M va devoir agir plus rapidement et de manière plus audacieuse afin de rattraper le retard prise vis-à-vis de ses concurrents.
"Les redressement d'entreprise peuvent prendre du temps (par exemple M&S ou GAP), mais on espérait constater plus de progrès deux ans maintenant après le lancement du plan", explique l'intermédiaire.
Elément aggravant, selon lui, le confectionneur scandinave se doit de combler cet écart au moment où le comportement des consommateurs évolue vite et alors que ses concurrents avancent tout aussi rapidement.
"Les cycles de tendances sont plus courts que jamais, les consommateurs deviennent plus exigeants, la revente d'occasion prend des parts de marché, les enseignes à bas prix continuent de renforcer leurs capacités, les marques disruptives se développent grâce à leurs modèles peu capitalistiques et les clients interagissent avec les marques via des canaux variés, soutenus par la technologie", explique le professionnel.
Dans sa note, l'analyste dit afficher sa préférence pour M&S et Zalando, deux titres qu'il recommande actuellement à surpondérer.
