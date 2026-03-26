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H&M déçoit au 1er trimestre, mais rassure sur l'impact du Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 11:39

Hennes & Mauritz a publié jeudi un chiffre d'affaires en deçà des attentes du marché au titre de son premier trimestre, tout en se montrant rassurant concernant l'impact du conflit au Moyen-Orient, des annonces qui suscitaient quelques prises de bénéfices sur le titre après sa forte progression des derniers mois. Suite à cette publication, l'action H&M cédait 2% en Bourse de Stockholm en fin de matinée.

Le groupe suédois, numéro deux mondial du prêt-à-porter, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires net en baisse de 10% à 49,6 milliards de couronnes sur les trois mois clos fin février.

Cette performance s'avère inférieure aux prévisions des analystes, qui visaient plutôt 50,2 milliards en moyenne.

Exprimées en monnaies locales, les ventes nettes du confectionneur se sont inscrites en baisse de 1% sur le premier trimestre de son exercice fiscal 2026/2027, un repli notamment dû à la diminution du nombre de magasins en exploitation.

A la fin du trimestre, H&M comptait au total 4 050 points de vente dans le monde, contre 4 213 un an plus tôt.

Grâce à la réduction de ses coûts, le bénéfice opérationnel du distributeur ressort toutefois en hausse de 26% à 1,51 milliard de couronnes sur les trois derniers mois, alors que le consensus ne visait que 1,43 milliard.

Sa marge d'exploitation s'est améliorée en conséquence à 3%, contre 2,2% un an plus tôt.

Dans son communiqué, le groupe de "fast fashion", qui reste le principal concurrent de l'espagnol Inditex (Zara), indique qu'il proposera un dividende de 7,10 couronnes pour l'exercice écoulé, contre 6,80 couronnes un an auparavant.

Il ajoute prévoir une croissance des ventes nettes de 1% (en monnaie locale) en mars, qui marque le premier mois de son 2e trimestre fiscal.

Une menace sous contrôle au Moyen-Orient

Le groupe, qui achète surtout en Asie, dit surveiller avec attention les implications de la guerre au Moyen-Orient, mais assure disposer d'une bonne flexibilité au niveau de sa chaîne logistique, avec la possibilité d'avoir un recours croissant au fret aérien.

La société ajoute que la région ne représente qu'une faible partie de son activité et que ses magasins dans la zone sont exploités par des opérateurs franchisés.

"La publication d'aujourd'hui ne fait apparaître aucun motif de préoccupation concernant le comportement du consommateur, à l'exception de ce qui se passe localement", commentent les analystes de Jefferies dans une note de réaction.

"Mais il va bien sûr falloir suivre son impact sur le long terme en termes de pouvoir d'achat, surtout si les prix de l'énergie continuent à grimper", ajoute le broker américain.Le PER de H&M se situe à 21,2x, globalement en ligne avec ses niveaux historiques, contre 23x pour Inditex.

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