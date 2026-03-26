H&M anticipe une croissance des ventes jugée faible en mars, le titre chute

(Actualisé avec analystes, cours de Bourse)

H&M HMb.ST a dit jeudi anticiper une augmentation de 1% de ses ventes en mars en devises locales, un objectif en-dessous des attentes après un premier trimestre mitigé selon les analystes.

Malgré un bénéfice d'exploitation en hausse au premier trimestre, l'objectif de croissance du groupe pour le mois de mars n'a pas réussi à convaincre, notent les analystes.

Vers 09h11 GMT, le titre détaillant de mode suédois cédait 5,16%.

"Seulement 1% … c'est quelque peu décevant, compte tenu des déclarations de la direction selon lesquelles la collection de printemps a été bien accueillie", a déclaré Jie Zhang, analyste chez AlphaValue.

Les analystes de JP Morgan relèvent que l'activité actuelle est "sans doute morose" et s'interrogent sur la pérennité du regain d'intérêt pour la marque H&M.

H&M a affiché un bénéfice d'exploitation en hausse à 1,51 milliard de couronnes suédoises (140 millions d'euros), en hausse comparé aux 1,20 milliard de couronnes enregistrées l'année précédente et au-dessus des attentes des analystes de 1,39 milliard de couronnes.

Le concurrent d'Inditex, ITX.MC , a déclaré suivre de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient et ses répercussions sur le commerce mondial.

"Grâce à une grande flexibilité de la chaîne d'approvisionnement et à une faible part du fret aérien, il est possible d'adapter les flux de marchandises à l'évolution des conditions", a déclaré H&M. "Les marchés du Moyen-Orient ne représentent qu'une petite partie du chiffre d'affaires total de l'entreprise et sont gérés par des partenaires franchisés."

(Rédigé par Greta Rosen Fondahn; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet et Augustin Turpin)