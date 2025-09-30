H.C. Wainwright initie la couverture de Skye Bioscience avec la note 'achat'

30 septembre - ** La société de courtage H.C. Wainwright initie la couverture de Skye Bioscience SKYE.O avec la note "acheter", en raison des attentes de sécurité et de durabilité des médicaments de perte de poids de Skye

** Les actions de SKYE étaient en hausse de 3,1 % à 4 $ avant la mise sur le marché

** HCW fixe un PT de 20 $, affirmant que le nimacimab, médicament expérimental de la société biopharmaceutique, est un complément GLP-1 sûr permettant une utilisation plus longue à des doses plus faibles

** "La baisse est largement amortie, de petites données positives pourraient faire grimper les actions, et des résultats solides font du nimacimab un complément majeur pour l'obésité", déclare H.C. Wainwright

** Les sept analystes qui couvrent l'action ont tous une note d'au moins "achat"; la médiane des prévisions est de 14,50 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, l'action SKYE est en hausse de 37,1 % depuis le début de l'année