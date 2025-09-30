 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
H.C. Wainwright initie la couverture de Skye Bioscience avec la note 'achat'
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** La société de courtage H.C. Wainwright initie la couverture de Skye Bioscience SKYE.O avec la note "acheter", en raison des attentes de sécurité et de durabilité des médicaments de perte de poids de Skye

** Les actions de SKYE étaient en hausse de 3,1 % à 4 $ avant la mise sur le marché

** HCW fixe un PT de 20 $, affirmant que le nimacimab, médicament expérimental de la société biopharmaceutique, est un complément GLP-1 sûr permettant une utilisation plus longue à des doses plus faibles

** "La baisse est largement amortie, de petites données positives pourraient faire grimper les actions, et des résultats solides font du nimacimab un complément majeur pour l'obésité", déclare H.C. Wainwright

** Les sept analystes qui couvrent l'action ont tous une note d'au moins "achat"; la médiane des prévisions est de 14,50 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, l'action SKYE est en hausse de 37,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SKYE BIOSCIENCE
12,8100 USD OTCBB 0,00%
SKYE BIOSCIENCE
2,8000 USD OTCBB +12,00%
SKYE BIOSCIENCE
3,8800 USD NASDAQ -5,60%
