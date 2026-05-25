Guzman y Gomez en hausse après que Morningstar a indiqué que l'Australie était désormais au centre de l'attention suite au retrait des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

25 mai - ** L'action australienne Guzman y Gomez GYG.AX progresse de 10,9 % à 21,970 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 4 février

** Morningstar estime que le projet d'expansion aux États-Unis abandonné parGYG était un "pari risqué" et que la société se recentre désormais sur l'Australie

** L'entreprise ajoute que le marché semble anticiper l'ambition de la chaîne de restauration rapide d'inspiration mexicaine d'ouvrir 1 000 restaurants en Australie, mais Morningstar se montre plus prudent, prévoyant environ 600 établissements d'ici 10 ans

** La société d'analyse financière explique son scepticisme en soulignant les obstacles à l'expansion aux États-Unis, notamment la forte concurrence de Chipotle et Taco Bell. Les restaurants américains n'atteignaient pas leurs objectifs et le rythme de progression ne justifiait pas de nouveaux investissements

** Elle indique que l'activité en Australie résiste bien malgré les avertissements sur les résultats émis par des concurrents du secteur de la distribution depuis le conflit avec l'Iran

** Morningstar reste confiant quant à l'expansion mondiale de la société, avec des réseaux en pleine croissance à Singapour et au Japon

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 4,8%,en tenant compte de l'évolution du jour