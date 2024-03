Guillemot - Résultats FY 2023 en berne – reprise en 2024E

Guillemot

Résultats FY 2023 en berne – reprise attendue en 2024

La marge brute s’est établie à 58 M€, en recul de -43% YoY. Son taux s’est réduit de plus de 5 points, à 48,7% du CA. Dans un contexte inflationniste et très concurrentiel, la MB a été impactée par d’importants frais de trade-marketing clients. Le résultat opérationnel a reculé de -c.93% YoY à 2,5 M€. Le BPA hors impact Ubisoft est ressorti à 0,16 € (7% en dessous de notre attente). La situation de trésorerie est toujours très saine cependant le Conseil d’Administration n’a pas proposé de dividende au titre de l’exercice 2023. Nous estimons que (1) le potentiel des nouvelles gammes du groupe, (2) des niveaux de stocks désormais équilibrés des clients et (3) une base de comparaison moins élevée, donnent de bonnes perspectives pour un retour à une croissance significative en 2024. Le management a, en outre, confirmé sa guidance.

Suite à la publication, nous avons révisé en baisse nos estimations de résultats pour le groupe (-c.15% sur nos BPA à moyen terme). Notre nouvel OC s’établit à 6,30 € vs 7,00 € précédemment. Nous relevons notre opinion à Achat Fort (vs Achat) du fait d’un potentiel de hausse du titre plus important. YTD, le titre est en baisse d’environ -31%. Ainsi, il se traite actuellement à 2,7x l’EV/EBITDA NTM vs sa moyenne historique à 4,3x.