Guillemot : forte progression des profits en 2024

(AOF) - Guillemot a dévoilé un résultat net consolidé 2024 en progression de 22% à 1,2 million d’euros et un résultat opérationnel en hausse de 48% à 3,7 millions d’euros. L'année 2024 se conclut par un chiffre d'affaires en croissance de 5% à 125,1 millions d'euros, avec Thrustmaster en hausse de 8% et Hercules en retrait de 15%.

L'endettement net au 31 décembre 2024 est négatif à hauteur de 23,7 millions d'euros contre -16,7 millions d'euros au 31 décembre 2023. Le groupe a généré un flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles en forte hausse à 18,1 millions d'euros.

Dans sa séance du 25 mars 2025, le conseil d'administration de Guillemot Corporation S.A. n'a pas proposé de distribution d'un dividende.

Cette année, le groupe va concentrer ses efforts à maximiser les opportunités de croissance en zone Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et à dynamiser les ventes aux Etats-Unis après l'augmentation des prix d'une partie de ses gammes Hercules et Thrustmaster suite aux nouvelles taxes à l'importation de 20%. Guillemot souhaite également augmenter les ventes directes aux consommateurs avec le développement de ses " eShops " et l'ouverture de " Market Places ".

Le potentiel des nouveautés permet au groupe de prévoir un chiffre d'affaires en croissance et un résultat opérationnel positif pour l'exercice 2025.

