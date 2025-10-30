GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D’AFFAIRES TROISIEME TRIMESTRE 2025 : +4%

Données non auditées (en millions d'euros)

1er janvier - 30 septembre 2025 2025 2024 Variation

Troisième Trimestre 2025

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 34,0 33,5 +1%

Thrustmaster 34,0 33,5 +1%

Périphériques numériques Hercules 4,0 3,0 +33%

Hercules 4,0 3,0 +33%

Total 38,0 36,5 +4%

Cumul 9 mois

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 80,2 84,2 -5%

Thrustmaster 80,2 84,2 -5%

Périphériques numériques Hercules 9,5 8,3 +14%

Hercules 9,5 8,3 +14%

Total 89,7 92,5 -3%



Au troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires s’établit à 38 millions d’euros, en croissance de 4% par rapport à l’année dernière, avec un cumul neuf mois à 89,7 millions d’euros en baisse de 3%.



Sur la période, Thrustmaster est stable et la croissance est tirée par Hercules à +33%.



Faits marquants



- Reprise sensible de l’activité du Groupe aux Etats-Unis avec de bons engagements du réseau de distribution pour la fin de l’année,

- Transition réussie des volants entrée de gamme Thrustmaster qui permet à nouveau à la marque de proposer une offre complète et compétitive,

- Mise en place d’un entrepôt au Canada pour livrer les clients canadiens directement sans passer par les Etats-Unis et ainsi éviter les taxes douanières.