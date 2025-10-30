 Aller au contenu principal
GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D’AFFAIRES TROISIEME TRIMESTRE 2025 : +4%
information fournie par Boursorama CP 30/10/2025 à 18:00

Données non auditées (en millions d'euros)
1er janvier - 30 septembre 2025 2025 2024 Variation
Troisième Trimestre 2025
Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 34,0 33,5 +1%
Thrustmaster 34,0 33,5 +1%
Périphériques numériques Hercules 4,0 3,0 +33%
Hercules 4,0 3,0 +33%
Total 38,0 36,5 +4%
Cumul 9 mois
Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 80,2 84,2 -5%
Thrustmaster 80,2 84,2 -5%
Périphériques numériques Hercules 9,5 8,3 +14%
Hercules 9,5 8,3 +14%
Total 89,7 92,5 -3%

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires s’établit à 38 millions d’euros, en croissance de 4% par rapport à l’année dernière, avec un cumul neuf mois à 89,7 millions d’euros en baisse de 3%.

Sur la période, Thrustmaster est stable et la croissance est tirée par Hercules à +33%.

Faits marquants

- Reprise sensible de l’activité du Groupe aux Etats-Unis avec de bons engagements du réseau de distribution pour la fin de l’année,
- Transition réussie des volants entrée de gamme Thrustmaster qui permet à nouveau à la marque de proposer une offre complète et compétitive,
- Mise en place d’un entrepôt au Canada pour livrer les clients canadiens directement sans passer par les Etats-Unis et ainsi éviter les taxes douanières.

GUILLEMOT CORP.
4,9700 EUR Euronext Paris +0,40%

