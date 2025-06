Guggenheim relève le PT de GE Vernova au plus haut niveau de Wall Street et prévoit que la croissance se poursuivra tout au long de la décennie

11 juin - ** Guggenheim relève le PT de GE Vernova GEV.N de 380 à 600 dollars, le plus haut de Wall Street ** "GEV est l'un des meilleurs moyens que nous connaissons pour investir dans la croissance de la production d'énergie et des infrastructures aux États-Unis et en Europe" - courtier ** À ce stade, investisseurs ont une ligne de mire sur l'Ebitda de 2028 et sur la génération de liquidités qui n'est pas seulement supérieure à la rue, mais qui est également positionnée pour croître à un taux accéléré en 2029 et 2030 à mesure que les actions de tarification plus récentes se répercutent sur le modèle d'affaires, ajoute le courtier ** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~29% par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société a publié un chiffre d'affaires pour le premier trimestre qui a dépassé les estimations des analystes grâce à la vigueur de ses unités de production d'énergie et d'électrification et a réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel plus tôt dans le mois d'avril ** Les actions du fabricant d'équipements électriques sont en hausse marginale dans les échanges de pré-marché ** 24 des 31 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et 7 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 497,50 $ - LSEG ** L'action a augmenté de 41% depuis le début de l'année jusqu'à mardi

