Guerre en Ukraine : au moins 37.000 civils et militaires portés disparus depuis l'invasion russe

"Ces chiffres pourraient être beaucoup plus élevés", précise toutefois le commissaire ukrainien aux droits humains, Dmytro Loubinets.

Des civils évacués de Marioupol, en gare de Lviv, en mars 2023 (illustration) ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

L'Ukraine a annoncé mardi 16 avril avoir identifié près de 37.000 civils et militaires portés disparus depuis le début de l'invasion russe, un nombre incomplet du fait notamment de l'occupation par Moscou de près de 20% du territoire national. "Près de 37.000 personnes sont portées disparues: enfants, civils et militaires", a indiqué sur Facebook le commissaire ukrainien aux droits humains, Dmytro Loubinets, selon un nouveau décompte.

"Ces chiffres pourraient être beaucoup plus élevés", a-t-il toutefois souligné, le travail de recensement étant toujours en cours. Depuis le déclenchement de l'invasion russe le 24 février 2022, des dizaines de milliers de personnes (civils ou militaires) sont mortes, mais il n'existe aucun bilan d'ensemble établi de source fiable. Et les procédures pour identifier morts ou disparus peuvent prendre plusieurs mois. Les armées ukrainienne et russe n'ont communiqué qu'à de très rares reprises sur leurs pertes militaires.

Enfants déportés en Russie

Le nombre de victimes civiles est lui aussi inconnu car aucune information fiable n'est disponible s'agissant des territoires occupés par la Russie depuis le début de l'invasion, un assaut qui a conduit à la destruction de nombre de villes et villages.

Le cas de Marioupol, assiégé au printemps 2022 par les forces russes et désormais occupé, est emblématique. Selon Kiev, des dizaines de milliers de personnes y seraient mortes et ont été ensevelies sous les décombres ou dans des fosses communes. En outre, selon Dmytro Loubinets, "environ 1.700" Ukrainiens sont par ailleurs "détenus illégalement" par la Russie. L'Ukraine estime enfin à 20.000 le nombre d'enfants ukrainiens qui ont été déportés en Russie en deux ans.

La Cour pénale internationale a émis au printemps 2023 un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire russe à l'enfance Maria Lvova-Belova pour leur rôle dans la "déportation" d'enfants ukrainiens vers la Russie. Le Kremlin rejette ces accusations.