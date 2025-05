Guerbet: recomposition du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'imagerie médicale Guerbet a fait part vendredi soir, à la suite de son AG, d'une recomposition de son conseil d'administration ainsi que d'une réduction de la durée des mandats de ses administrateurs de six à quatre ans.



De ce fait, les mandats de Claire Jouault Massiot et Céline Lamort ainsi que ceux de Mark Fouquet, Didier Izabel et Jean-Sébastien Raynaud sont venus à échéance à l'AG. Pascale Auger a remis au conseil la démission de son mandat d'administrateur.



Deux administrateurs indépendants ont été nouvellement nommés, à savoir Michèle Lesieur et Eric Drapé, et deux administrateurs ont été renouvelés (Céline Lamort et Marc Massiot), ramenant ainsi le nombre d'administrateur de douze à neuf.





