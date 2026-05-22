Communiqué de presse GUERBET
Evolution de la composition du Conseil d’administration de Guerbet
Nomination de Monsieur Antoine Fady en qualité d’administrateur indépendant et Président du Conseil d’administration
Nomination de trois nouveaux administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire : Vincent Dagommer, Olivier Guerbet et Emmanuelle Louvet
Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce, à l’issue de son Assemblée générale du 22 mai 2026 :
– La nomination de Monsieur Antoine Fady en qualité de Président du Conseil d’administration, conformément au calendrier précédemment annoncé (communiqué du 11/03/26) ;
– La nomination de trois administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire : Madame Emmanuelle Louvet ainsi que Messieurs Vincent Dagommer et Olivier Guerbet.
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