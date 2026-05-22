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Guerbet : Evolution de la composition du Conseil d’administration de Guerbet.
information fournie par Boursorama CP 22/05/2026 à 18:20

Communiqué de presse GUERBET


Evolution de la composition du Conseil d’administration de Guerbet


 Nomination de Monsieur Antoine Fady en qualité d’administrateur indépendant et Président du Conseil d’administration

 Nomination de trois nouveaux administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire : Vincent Dagommer, Olivier Guerbet et Emmanuelle Louvet


Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce, à l’issue de son Assemblée générale du 22 mai 2026 :


– La nomination de Monsieur Antoine Fady en qualité de Président du Conseil d’administration, conformément au calendrier précédemment annoncé (communiqué du 11/03/26) ;

– La nomination de trois administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire : Madame Emmanuelle Louvet ainsi que Messieurs Vincent Dagommer et Olivier Guerbet.

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