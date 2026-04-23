Guerbet dévoile une petite croissance au 1er trimestre et fait face à des défis importants
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 18:08
Sur les trois premiers mois de l'année, Guerbet a généré une croissance de 2,6% à taux de change constants et périmètre comparable. Cette performance a reposé sur une dynamique solide en Asie ( 6%), portée par le Japon et la Corée du Sud, ainsi qu'en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) ( 4,5 %), où le groupe bénéficie d'une nette amélioration de la situation sur le marché français.
En revanche, la zone Amériques a accusé un repli de 3%. Cette baisse, anticipée par le marché, est la conséquence directe des ralentissements de production sur le site de Raleigh (Caroline du Nord), où les procédures de libération des lots ne sont pas encore totalement normalisées.
Succès commercial pour Elucirem et le Lipiodol
Sur le plan des produits, la division Radiologie Interventionnelle reste le moteur de croissance du groupe avec une hausse de 7,8%, grâce à la vigueur des ventes de Lipiodol. Dans le segment de l'Imagerie Diagnostique, le pôle IRM progresse de 4,4%, soutenu par l'expansion géographique d'Elucirem, récemment lancé au Mexique, au Portugal et en Belgique.
Un plan de transformation sous surveillance
Guerbet traverse une phase de transition opérationnelle importante. Le groupe poursuit trois objectifs. La mise en conformité de Raleigh où la normalisation complète du site face aux exigences de la FDA est attendue d'ici la fin de l'exercice 2026. Un PSE en France dans le cadre de son plan de transformation, une procédure de Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été initiée fin mars pour restaurer la rentabilité à long terme. Et enfin, une renégociation financière est en cours et est sous tension en raison de la situation industrielle aux Etats-Unis.
Prudent, le management n'a pas encore chiffré ses objectifs annuels pour 2026. Ces derniers seront communiqués au plus tard le 23 juillet prochain, lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel.
Le groupe confirme poursuivre des discussions avec ses créanciers pour optimiser ses options de financement.
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