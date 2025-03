Guerbet dévisse : objectifs 2025 décevants et suppression du dividende

(AOF) - Guerbet (-15,49% à 22,65 euros) affiche une forte baisse après l'annonce de perspectives 2025 inférieures au consensus et de la suppression du dividende. Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale a publié un résultat net 2024 en net recul à 13,5 millions d'euros contre 22,2 millions d'euros en 2023. Le groupe a souligné la " forte augmentation des charges d'intérêt liée à la hausse des taux ": les frais financiers s'établissent à 22,3 millions d'euros sur l'exercice, contre 8,6 millions d'euros en 2023.

Guerbet affiche en 2024 une marge d'Ebitda retraité de 14,9%, contre 13,1% en 2023, avec un résultat opérationnel en progression de 28,2%, à 49,6 millions d'euros.

Le groupe estime que l'amélioration de 1,8 point de son taux de marge en un an provient " du maintien d'une bonne discipline financière, de l'évolution positive des prix de vente, ainsi que de l'amélioration du mix produits ", notamment favorisée par les effets de la réforme en France (basculement progressif vers un conditionnement en flacons multi-usages).

Déjà connu, le chiffre d'affaires annuel est ressort à 841,1 millions d'euros, en progression de 9% à taux de change constant (TCC) et périmètre comparable, grâce notamment à une dynamique soutenue dans la zone Amériques (+20,5% à TCC et périmètre comparable), en Asie (+10,1%) et en EMEA hors France (+8,8%).

Afin de soutenir le développement à long terme du groupe Guerbet, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 23 mai 2025 de ne pas procéder à la distribution de dividendes aux actionnaires au titre de l'exercice 2024. Il avait versé un coupon de 0,5 euro au titre de 2023.

Prévisions décevantes

Guerbet prévient que cette année la réforme de l'approvisionnement et du système de remboursement en France continuera de générer des perturbations, avant une stabilisation complète attendue en 2026.

Le groupe attend en 2025 une croissance du chiffre d'affaires en forte décélération, entre 3% et 5% à taux de change constant et périmètre comparable contre un consensus de 6,1%. " Cette prévision intègre une accélération au second semestre de l'exercice après un premier trimestre en baisse d'environ 10% et un premier semestre attendu au mieux stable, en lien avec un premier semestre 2024 exceptionnellement élevé " précise la société.

La marge d'Ebitda retraité est prévue à plus de 15% alors que le marché anticipe 15,7%. Le free cash-flow est anticipé en territoire positif alors qu'il était négatif à hauteur de 9,1 millions en 2023, en raison principalement des retards de paiements subis en France.

