Guerbet : Décès de Michel Guerbet, fils du fondateur et dirigeant de l’entreprise durant plus de 30 ans.

Décès de Michel Guerbet, fils du fondateur et dirigeant de l’entreprise durant plus de 30 ans.



Le Groupe a la grande tristesse de faire part du décès de Michel Guerbet, survenu le 23 janvier 2024 à l’âge de 92 ans. Figure historique du Groupe Guerbet, Michel Guerbet était le fils d’André, qui fonda le laboratoire en 1926, et le petit-fils de Marcel, qui co-développa le Lipiodol® en 1901.



Lors du décès de son père André en 1964, Nicole Guerbet, sœur de Michel et pharmacienne de formation, avait temporairement pris les rênes de l’entreprise à une époque où cette formation était requise pour diriger un laboratoire. Puis la loi a changé et Michel Guerbet, médecin et chercheur, a pris la relève.