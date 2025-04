Guerbet : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

Villepinte, le 24 avril 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice. Au 31 mars 2025, les ventes du Groupe s’établissent à 180,1 millions d’euros (M€), en baisse de 7,3%% par rapport à la même période en 2024. Compte tenu d’un effet de change défavorable de 1,1 M€, essentiellement lié au réal brésilien, le chiffre d’affaires de Guerbet à TCC1 ressort en repli de 6,8%.



À TCC et périmètre comparable2, soit hors activités cédées urologie et Accurate (y compris les ventes réalisées en 2025 des stocks de composants et produits finis), les ventes sur la période ont enregistré une baisse de 7,1%.