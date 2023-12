Communiqué de presse GUERBET



Guerbet annonce l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché d’Elucirem™ (Gadopiclénol) dans l’Union Européenne.



• L’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’Elucirem™ (Gadopiclénol) a été accordée à Guerbet par la Commission européenne sur la base de l’avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments rendu le 12 octobre 2023.

• Dans les indications approuvées dans le cadre de cette AMM, un examen IRM avec Elucirem™ requiert la moitié de la dose de gadolinium par rapport aux produits de contraste non spécifiques existants répondant à une préoccupation forte des praticiens concernant l’exposition au gadolinium.

• Inventé, conçu et fabriqué par Guerbet, Elucirem™ est approuvé par la FDA depuis septembre 2022. Il est produit en France et aux États-Unis. Il sera commercialisé par Guerbet au sein de l’Union européenne sous les conditionnements suivants : flacons et seringues préremplies.