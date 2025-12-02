Communiqué de presse GUERBET
Ajustement des objectifs financiers 2025.
Faisant suite à une inspection de la Food and Drug Administration (FDA) au premier semestre, le Groupe Guerbet a défini et mis en place un plan de remise en conformité de son site situé à Raleigh, aux Etats-Unis. Ce plan a été renforcé ces dernières semaines en réponse aux observations reçues1 de la FDA.
Plaçant le patient au centre de ses engagements, Guerbet affirme sa détermination à garantir une production conforme aux normes réglementaires et aux standards de qualité les plus exigeants.
