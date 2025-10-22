 Aller au contenu principal
GTT, via Elogen, signe un accord avec Rockfin pour accélérer l'hydrogène vert en Europe
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 18:40

Elogen, société du groupe GTT et expert technologique au service de l'hydrogène vert, et Rockfin, une société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes énergétiques et industriels, annoncent la signature d'un protocole d'accord (MoU) visant à accélérer le déploiement de systèmes de production d'hydrogène.

Le partenariat prévoit la fourniture par Elogen de sa technologie PEM, incluant les stacks d'électrolyseurs et le design modulaire ModulyserTM. Rockfin assurera l'intégration locale en Pologne et la livraison de solutions clés en main dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique.
Les stacks Elogen seront également intégrés dans les électrolyseurs HyVentive développés par Rockfin.
Eric Minaux, Directeur général d'Elogen, souligne que ce partenariat 'jouera un rôle clé dans l'accélération du déploiement de solutions d'hydrogène vert'. Cette alliance renforce la chaîne de valeur européenne de l'hydrogène grâce à l'innovation et à une présence régionale forte.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
162,2000 EUR Euronext Paris +1,00%
