GTT: sélectionné pour équiper le Magellan Discoverer information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - GTT fait savoir que Ascenz Marorka, sa société de Smart Shipping, a été sélectionnée par Antarctica21 pour équiper son futur navire de croisière, le Magellan Discoverer, dont la livraison est prévue en 2026.



Cette décision s'inscrit dans la continuité du partenariat initié autour du Magellan Explorer, équipé en 2022 d'un système complet de collecte et d'analyse de données opérationnelles, connecté à la plateforme numérique d'Ascenz Marorka.



Depuis la saison antarctique 2022/2023, ces outils permettent de transmettre en temps réel des données critiques, facilitant les analyses détaillées des performances des navires et l'optimisation des opérations. Ce retour d'expérience positif a conduit Antarctica21 à reconduire une offre similaire pour son nouveau navire, combinant services embarqués, accès à la plateforme digitale et accompagnement expert, afin de maximiser l'efficacité et la durabilité de ses activités.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 163,9000 EUR Euronext Paris 0,00%