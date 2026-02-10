 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT reçoit une commande pour la conception des cuves de deux éthaniers
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 18:09

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux éthaniers de grande capacité pour le compte d'un armateur asiatique.

Chaque navire offrira une capacité de 100 000 m3 et sera équipé de cuves cryogéniques conçues par GTT, intégrant le système de confinement à membranes Mark III.

La livraison des navires est prévue entre le quatrième trimestre 2028 et le premier trimestre 2029, indique la société.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
178,4000 EUR Euronext Paris -0,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank