GTT reçoit une commande pour la conception des cuves de deux éthaniers
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 18:09
Chaque navire offrira une capacité de 100 000 m3 et sera équipé de cuves cryogéniques conçues par GTT, intégrant le système de confinement à membranes Mark III.
La livraison des navires est prévue entre le quatrième trimestre 2028 et le premier trimestre 2029, indique la société.
Valeurs associées
|178,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,50%
