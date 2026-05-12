 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT reçoit une commande pour la conception des cuves d'une nouvelle unité flottante
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 18:19

GTT annonce avoir reçu une commande en provenance du chantier naval Samsung Heavy Industries portant sur la conception des cuves d'une nouvelle unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU), pour le compte de l'armateur malaisien MISC.

Cette commande témoigne de la poursuite du développement de MISC dans le secteur du GNL, ce navire constituant le premier FSRU de sa flotte.

Dans le cadre de ce projet, GTT réalisera la conception des cuves cryogéniques du navire, offrant une capacité totale de 170 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III développé par GTT.

Ce nouveau FSRU est destiné à être déployé à Lumut, dans l'Etat de Perak, sur la côte ouest de la Malaisie, où il contribuera au développement des infrastructures d'approvisionnement en gaz du pays et au renforcement de sa flexibilité énergétique.

La livraison du navire est prévue au premier trimestre 2029, précise GTT.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
204,0000 EUR Euronext Paris -1,16%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 979,92 -0,95%
SOITEC
144,7 -10,51%
NOVACYT
0,797 -11,74%
Pétrole Brent
107,29 +2,59%
NANOBIOTIX
40,26 -4,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank