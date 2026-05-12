GTT reçoit une commande pour la conception des cuves d'une nouvelle unité flottante
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 18:19
Cette commande témoigne de la poursuite du développement de MISC dans le secteur du GNL, ce navire constituant le premier FSRU de sa flotte.
Dans le cadre de ce projet, GTT réalisera la conception des cuves cryogéniques du navire, offrant une capacité totale de 170 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III développé par GTT.
Ce nouveau FSRU est destiné à être déployé à Lumut, dans l'Etat de Perak, sur la côte ouest de la Malaisie, où il contribuera au développement des infrastructures d'approvisionnement en gaz du pays et au renforcement de sa flexibilité énergétique.
La livraison du navire est prévue au premier trimestre 2029, précise GTT.
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