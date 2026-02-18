GTT reçoit une commande pour concevoir les cuves de deux nouveaux méthaniers
GTT concevra les cuves cryogéniques des navires, qui offriront chacun une capacité de 174 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT.
La livraison des navires est prévue entre le 4e trimestre 2028 et le 1er trimestre 2029, indique le communiqué de GTT.
Valeurs associées
|181,9000 EUR
|Euronext Paris
|+0,83%
