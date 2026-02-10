information fournie par Reuters • 10/02/2026 à 17:50

GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour deux éthaniers de grande capacité

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX ÉTHANIERS DE GRANDE CAPACITÉ

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2028 ET LE PREMIER TRIMESTRE 2029

(Rédaction de Gdansk)