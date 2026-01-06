information fournie par Reuters • 06/01/2026 à 17:57

GTT reçoit une commande de Hanwha Ocean pour la conception des cuves de sept nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* REÇOIT UNE COMMANDE DE HANWHA OCEAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE SEPT NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE 2028 ET 2029

