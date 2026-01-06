 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT reçoit une commande de Hanwha Ocean pour la conception des cuves de sept méthaniers
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 17:58

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves de sept nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur européen.

GTT concevra les cuves cryogéniques des navires, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m³ et seront équipés du système de confinement à membranes NO96 Super développé par GTT.

La livraison des navires est prévue entre 2028 et 2029.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
157,7000 EUR Euronext Paris -0,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank