GTT (Gaztrans) : explose de +14% vers nouveau zénith de 152E information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 10:06









(CercleFinance.com) - Dopé par la forte hausse de son activité 'GNL' (la France a fortement accru ses importations des US comme de Russie), GTT voit son bénéfice faire un bond de +75% : Gaztrans explose de +14% vers nouveau zénith de 152,7E, surpassant celui des 152E du 6 février 2025 puis des 151E (du 6 mars 2024).

A ce stade, il est encore trop tôt pour écarter le risque de triple-top sous 151/152E mais après une dernière oscillation vers 134E, GTT pourrait s'ouvrir le chemin des 170E (report d'amplitude).





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 153,50 EUR Euronext Paris +14,72%