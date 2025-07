GTT: finalise l'acquisition stratégique de Danelec information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 18:41









(Zonebourse.com) - GTT annonce la finalisation de l'acquisition de Danelec, spécialiste des solutions digitales pour les données maritimes. Cette opération renforce son pôle Digital, désormais structuré autour de deux entités : Performance & Monitoring Solutions et Safety & Equipment.



L'intégration de Danelec, aux côtés d'Ascenz Marorka et Vessel Performance Solutions, porte la base installée à plus de 17 000 navires et vise à offrir une plateforme digitale unifiée à forte valeur ajoutée. L'opération devrait être relutive dès la première année.



Casper Jensen, ex-CEO de Danelec, est nommé Vice-Président exécutif Digital et rejoint le comité exécutif de GTT.



Le PDG Philippe Berterottière souligne que cette acquisition positionne GTT comme 'un leader mondial de la performance navale digitale'.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 165,0000 EUR Euronext Paris +3,25%