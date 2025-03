GTT: étend son service de surveillance à la zone Amériques information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 18:11









(CercleFinance.com) - GTT fait savoir que Ascenz Marorka, son pôle Smart Shipping, étend à la zone Amériques son service de surveillance en temps réel des performances des flottes.



Après des déploiements réussis en France et à Singapour, cette extension à Vancouver renforce la portée mondiale d'Ascenz Marorka et témoigne de son engagement à fournir des services d'optimisation de flotte de premier ordre.



Avec des opérations désormais réparties sur trois sites stratégiques, Ascenz Marorka assure un support 24h/24, permettant aux armateurs, affréteurs et gestionnaires de flotte d'opérer de manière fluide et efficace sur plusieurs fuseaux horaires.



Le service de surveillance en temps réel des performances des flottes repose sur une équipe d'experts maritimes expérimentés, spécialisés en navigation, météorologie, gestion de la performance des navires, ainsi qu'en opérations GNL et offshore.





