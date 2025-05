GTT: contrat pour Ascenz Marorka en Chine information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - GTT annonce que China Merchants Energy Shipping (CMES) a retenu les solutions digitales de son pôle smart shipping Ascenz Marorka pour équiper huit méthaniers, actuellement en construction chez Dalian Shipbuilding Industry Co (DSIC) en Chine.



Ces solutions comprendront notamment une plateforme de suivi en temps réel de la performance des navires et ses services associés, des applications de routage météorologique et d'optimisation de la navigation, ainsi que des services de conseil spécialisés.



Les huit navires, dotés d'une capacité de 175.000 m³, intègreront aussi le système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT. La livraison de ces premiers méthaniers entièrement détenus et opérés par CMES s'échelonnera entre fin 2025 et mi-2027.





