SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 754,00
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GTT : Ascenz Marorka signe un contrat avec Hudong-Zhonghua Shipbuilding
information fournie par AOF 27/08/2025 à 18:02

(AOF) - Ascenz Marorka, société du groupe GTT , annonce la signature d’un contrat avec Hudong-Zhonghua Shipbuilding, partenaire de longue date de GTT, pour équiper 24 méthaniers avec son système Sloshield. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué. Sloshield est une solution avancée de détection et de réduction des risques de sloshing dans les cuves de transport de gaz naturel liquéfié (GNL).

Grâce à un suivi en temps réel et à une analyse prédictive, il aide les armateurs à préserver l'intégrité de la cargaison, limiter les contraintes structurelles et optimiser la sécurité opérationnelle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le stockage et le transport naval du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

- Chiffre d’affaires de 428 M€, réalisé aux 9/10èmes dans la construction de réservoirs ou navires stationnaires et le reste dans les électrolyseurs de la division Elogen ;

- Revenus tirés aux 9/10èmes de redevances, d’où des marges supérieures à 50% ;

- Ambition :

- saisir les opportunités de la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040), du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL) et de l’hydrogène,

- élargir l’offre de services digitaux ;

- Capital ouvert (5,05 % pour Engie et 5,21 % pour la Caisse des Dépôts), Philippe Berterottière présidant le conseil de 9 administrateurs, Jean-Baptiste Choimet ayant pris le poste de directeur général en juin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la construction de confinements « bas-carbone » rentables pour le client,

- diversification dans l’hydrogène avec sécurisation de contrats phares, sélectivité de projets « raisonnables » et soutien des pouvoirs publics

- innovation puissante (1ère ETI française par le nombre de dépôts de brevets, 8/10èmes du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis moins de 3 ans) ;

- Stratégie environnementale d’ambition net zéro 2025 pour les émissions de carbone de la société:

- conception de systèmes de capture de CO2 à bord des navires,

- intensification de la recherche dans les carburants alternatifs et les moteurs à hydrogène ;

- Développement rapide de la filiale Elogen portée par les partenariats dans la conception d’hydrogéniers : entrée de 4 contrats en Allemagne, Pays-Bas et Corée pour 15 MW ;

- Renforcement du carnet de commandes avec les nouvelles entrées à fin avril -33 méthaniers et 4 éthaniers- donnant une visibilité de 1,8 Md€ de revenus jusqu’à 2027 ;

- Bilan très solide exempt de dettes.

Défis

- Risques géopolitiques sous-jacents : Qatar, Malaisie et Indonésie (+ 50 % de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL) ;

- Intensification de l’offre de services digitaux : systèmes électroniques (surveillance, collecte, optimisation…), routage météorologique, gestion de la gestion de la performance des navires ;

- Avancée de la construction de la gigafactory d’électrolyseurs de Vendôme (démarrage fin 2025) ;

- Après un chiffre d’affaires en hausse de 81 % au 1er trimestre, objectifs 2024 confirmés de hausse significative des revenus, entre 385 et 430 M€, et du résultat d’exploitation, de 190 à 235 M€ ;

- Dividende 2024 de 4,36 € (80 % du résultat net), dont acompte versé en décembre

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
156,8000 EUR Euronext Paris +1,36%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

