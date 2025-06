GTT: approbations sur les technologies de transport d'éthane information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - GTT annonce que Bureau Veritas Marine & Offshore (BV) a accordé deux approbations de principe (AiP) pour ses systèmes de confinement optimisés Mark III Slim™ et NO96 Slim™, destinés au transport d'éthane.



Ces variantes, dérivées des technologies à membranes Mark III et NO96 déjà éprouvées, sont conçues pour répondre aux spécificités des cargaisons pétrochimiques telles que l'éthane, mais aussi le GPL, l'éthylène ou le propane.



Ces nouveaux systèmes visent à maximiser la capacité de transport et à réduire les coûts de construction pour les éthaniers de grande (VLEC) et très grande capacité (ULEC).



Grâce à une réduction de 70 mm de l'épaisseur d'isolation, ils permettent un gain de plus de 1 000 m³ de volume utile.



En parallèle, l'intégration de systèmes d'ancrage simplifiés, de panneaux allégés et de nouveaux alliages d'acier contribue à rationaliser la fabrication et à accélérer les délais de construction.



BV a validé leur conformité au Code IGC après un examen technique approfondi.





