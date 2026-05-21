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GTT a reçu une commande de Hanwha Ocean pour un nouveau méthanier
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 18:14

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier, pour le compte d'un armateur européen.

GTT assurera la conception des cuves cryogéniques du navire, offrant une capacité totale de 174 000 m³.

Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes NO96 Super , une technologie développée par GTT.

La livraison du navire est prévue au deuxième trimestre 2029.

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